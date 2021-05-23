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Друг сообщил подробности о состоянии Варлей

Ирина Лебедева
1 час назад
В СМИ прошла информация о том, что Наталье Варлей потребовалась экстренная госпитализация.
Друг сообщил подробности о состоянии Варлей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певец Алексей Зардинов, друг Натальи, в телеэфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ рассказал, что речь идет о плановом обследовании и поводов для беспокойства нет.
Ранее ходили слухи о том, что звезде сделали коронографию и даже обсуждается операция на сердце. Но, во всяком случае, до сих пор, Наталья Владимировна на сердце не жаловалась.
«Единственное, что она говорила, — спина. Потому что это связано с ее цирковой деятельностью и были большие нагрузки на спину. Она только жаловалась на это, а на сердце — никогда. Она мне пишет: «Лёш, не переживай, я просто легла на плановое обследование, посмотреть сердце и вообще все. И давление». Я тоже задавал какие-то ей вопросы, все ли хорошо, все ли замечательно, может, что-то нужно: лекарства или фрукты. Нет, ничего, все нормально, все хорошо», - приводит Экспресс Газета слова Зардинова.
Как ранее сообщал «Рамблер», Наталья Варлей родилась в 1947 году в румынской Констанце.
Дебютировала в кино, сыграв второстепенную роли в фильме «Формула радуги» (1966).
Популярность ей принесла роль Нины в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967).
Шоу-бизнес,Наталья Варлей,Леонид Гайдай,НТВ,
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