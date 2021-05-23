Друг сообщил подробности о состоянии Варлей

Певец Алексей Зардинов, друг Натальи, в телеэфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ рассказал, что речь идет о плановом обследовании и поводов для беспокойства нет.

Ранее ходили слухи о том, что звезде сделали коронографию и даже обсуждается операция на сердце. Но, во всяком случае, до сих пор, Наталья Владимировна на сердце не жаловалась.