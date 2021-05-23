Заключенные массово признавались в любви Галкину

Максим Галкин
в телеэфире поделился со зрителями воспоминаниями о забавном случае, доставившем ему немало хлопот.
Много лет назад, когда социальных сетей еще не было, а газеты выпускались в бумажном варианте, некое желтое издание вбросило в открытый доступ почтовые адреса знаменитых артистов.
И предложило читателям писать своим кумирам, - рассказывает
"Московский Комсомолец".
Адреса были опубликованы очень мелким шрифтом, в алфавитном порядке.
Об этой публикации юморист, возможно, никогда бы и не узнал, если бы вдруг не понял, что он стал необычайно популярен среди заключенных.
Его буквально завалили письмами из мест, не столь отдаленных. Пришлось разбираться.
Дело было в мелком шрифте и в том, что рядом с адресом Галкина напечатали адрес красавицы-певицы Натальи Ветлицкой
.
Сраженные красотой Ветлицкой сидельцы часто ошибались в адресе
«Любить и не врать друг другу», - заявил Галкин, отвечая на вопрос гендиректора «Муз-ТВ» Армана Давлетярова
о том, как юмористу удается сохранять гармоничные семейные отношения с Примадонной.