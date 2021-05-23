Заключенные массово признавались в любви Галкину

Максим Галкин в телеэфире поделился со зрителями воспоминаниями о забавном случае, доставившем ему немало хлопот.

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Много лет назад, когда социальных сетей еще не было, а газеты выпускались в бумажном варианте, некое желтое издание вбросило в открытый доступ почтовые адреса знаменитых артистов.

И предложило читателям писать своим кумирам, - рассказывает "Московский Комсомолец".

Адреса были опубликованы очень мелким шрифтом, в алфавитном порядке.

Об этой публикации юморист, возможно, никогда бы и не узнал, если бы вдруг не понял, что он стал необычайно популярен среди заключенных.

Его буквально завалили письмами из мест, не столь отдаленных. Пришлось разбираться.

Дело было в мелком шрифте и в том, что рядом с адресом Галкина напечатали адрес красавицы-певицы Натальи Ветлицкой

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