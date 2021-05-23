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Галкин объяснил, почему заключенные признавались ему в любви

Ирина Лебедева
49 минут назад
Максим Галкин в телеэфире поделился со зрителями воспоминаниями о забавном случае, доставившем ему немало хлопот.
Заключенные массово признавались в любви Галкину
Фото: InstagramInstagram
Много лет назад, когда социальных сетей еще не было, а газеты выпускались в бумажном варианте, некое желтое издание вбросило в открытый доступ почтовые адреса знаменитых артистов.
И предложило читателям писать своим кумирам, - рассказывает "Московский Комсомолец".
Адреса были опубликованы очень мелким шрифтом, в алфавитном порядке.
Об этой публикации юморист, возможно, никогда бы и не узнал, если бы вдруг не понял, что он стал необычайно популярен среди заключенных.
Его буквально завалили письмами из мест, не столь отдаленных. Пришлось разбираться.
Дело было в мелком шрифте и в том, что рядом с адресом Галкина напечатали адрес красавицы-певицы Натальи Ветлицкой.
Сраженные красотой Ветлицкой сидельцы часто ошибались в адресе
Как ранее сообщал «Рамблер», Телеведущий Максим Галкин раскрыл секрет семейного счастья с Аллой Пугачевой.
«Любить и не врать друг другу», - заявил Галкин, отвечая на вопрос гендиректора «Муз-ТВ» Армана Давлетярова о том, как юмористу удается сохранять гармоничные семейные отношения с Примадонной.
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