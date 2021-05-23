Манижа перед выходом на сцену осталась без аккредитации

Российская исполнительница Манижа перед выходом на сцену в финале "Евровидения" осталась без аккредитации. Об этом сообщает издание mk.ru.

Корреспондент пошутил, что певица может "навсегда остаться в этом зале и жить привидением "Евровидения-2021". В этом году Россию представляли песней "Russian Women". 18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса. В субботу, 21 мая, Манижа выступила в финале "Евровидения".