Манижа перед выходом на сцену осталась без аккредитации

По данным СМИ, незадолго до выступления певица потеряла аккредитацию, которая требуется для передвижения по сцене. Это связано с требованиями безопасности арены в Роттердаме на арене "Ахой".
"Сжалились, выпустили без аккредитации выступать. Но до сих пор не могут найти, ищут всей делегацией", - приводятся слова спецкора Артура Гаспаряна.
Корреспондент пошутил, что певица может "навсегда остаться в этом зале и жить привидением "Евровидения-2021". В этом году Россию представляли песней "Russian Women". 18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса. В субботу, 21 мая, Манижа выступила в финале "Евровидения".
Перед финальным номером она принимала участие в репетициях, а также снова прошла тестирование на коронавирус. Ранее продюсер Яна Рудковская предсказала место Манижи в финале "Евровидения". Помимо того, Манижа называла своего фаворита на "Евровидении-2021".