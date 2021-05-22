В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Рудковская назвала "Евровидение-2021"слабейшим в истории

Ирина Лебедева
27 минут назад
Яна Рудковская, телеведущая и продюсер, удивлена низким уровнем нынешнего «Евровидения».
Слабейший за историю: Рудковская оценила "Евровидение-2021"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще", - приводит ее слова РИА Новости.
Рудковская отметила, что по итогам второго полуфинала еле-еле смогла выбрать тройку более-менее одаренных конкурсантов.
На таком фоне представляющая Россию певица Манижа выглядит очень достойно.
Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.
Как ранее писал «Рамблер», продюсер и исполнитель Виктор Дробыш считает, что Евровидение потеряло свою актуальность.
Несмотря на это, Россия не может его игнорировать.
По мнению музыканта, конкурс не имеет никакой пользы для индустрии. Для европейцев это не более чем передача, которую можно посмотреть во время еды.
Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Виктор Дробыш,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители