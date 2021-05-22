Слабейший за историю: Рудковская оценила "Евровидение-2021"

Яна Рудковская , телеведущая и продюсер, удивлена низким уровнем нынешнего «Евровидения».

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"На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще", - приводит ее слова РИА Новости.

Рудковская отметила, что по итогам второго полуфинала еле-еле смогла выбрать тройку более-менее одаренных конкурсантов.

На таком фоне представляющая Россию певица Манижа выглядит очень достойно.

Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.

Несмотря на это, Россия не может его игнорировать.