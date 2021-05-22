Слабейший за историю: Рудковская оценила "Евровидение-2021"

Яна Рудковская
, телеведущая и продюсер, удивлена низким уровнем нынешнего «Евровидения».
"На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще", - приводит ее слова РИА Новости.
Рудковская отметила, что по итогам второго полуфинала еле-еле смогла выбрать тройку более-менее одаренных конкурсантов.
На таком фоне представляющая Россию певица Манижа выглядит очень достойно.
Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.
Как ранее писал
«Рамблер», продюсер и исполнитель Виктор Дробыш
считает, что Евровидение потеряло свою актуальность.
Несмотря на это, Россия не может его игнорировать.
По мнению музыканта, конкурс не имеет никакой пользы для индустрии. Для европейцев это не более чем передача, которую можно посмотреть во время еды.