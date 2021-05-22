Коронавирус не помеха: доходы Бабкиной значительно выросли

Надежда Бабкина , директор и художественный руководитель театра «Русская песня», как и прочие российские налогоплательщики, заявила доходы за 2020 год.

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Как известно, певица в прошлом году перенесла коронавирус в тяжелой форме. Надежда серьезно болела и долго восстанавливалась.

Однако звезда смогла получить хорошие рекламные контракты, - информирует «Комсомольская Правда», видимо, это отразилось на суммарном доходе.

По данным, которые поданы в налоговую инспекцию , 71-летняя Бабкина заработала в 2020 году 546 миллионов 601 тысячу рублей.

Это намного больше, чем в 2019 году, когда она показывала доход в 34 миллиона 887 тысяч.

Также Надежда Георгиевна владеет двумя квартирами в Болгарии, в Москве и домом в Подмосковье.

Как ранее писал «Рамблер», Надежда Бабкина появилась перед зрителями с новой прической. Если раньше звезда предпочитала прямые волосы, то сейчас она стала носить романтические буйные кудри.