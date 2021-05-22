Эксперт считает завышенной цену за гостиницу Ротару в Ялте

Гостиница Villa Sofia, принадлежащая певице Софии Ротару , находится в Ялте. В конце 2019 года она закрылась. По официальной версии – на ремонт.

Фото: Instagram Instagram

Но ходят упорные слухи, что звезда пытается продать недвижимость. И даже цену называют – 25 миллионов долларов.

Руководитель крымского агентства недвижимости Elite-Estate Михаил Клишов, однако, сомневается в истинности слухов.

Он объяснил, что до сих пор никто из местных агентств не подписывал договор на продажу.

А провести тайные операции в столь тесном анклаве очень сложно, да и нелогично.

Риэлтор дал подробный расклад возможной окупаемости покупки.

«Если отель будет действительно продаваться, то 25 миллионов – спорная цена. «Отбиваемость» должна быть до 12 лет, а нормальный возврат инвестиций должен быть на уровне хотя бы 10% в год. Чтобы «отбить» вложенные деньги, нужно будет зарабатывать на гостинице по 2 миллиона долларов в год. Возьмем по максимуму дни, у нас их в самое горячее время – летом – 100, ну и дней 50 прибавим за счет других сезонов. Чтобы эти два миллиона заработать, учитывая, что в этой гостинице 12 номеров, каждый номер должен непрерывно все лето сдаваться более чем за 1000$ в сутки (более 75.000 руб.). И это не считая налогов, зарплат, рисков, коммунальных платежей и т.п. На мой взгляд, 25 миллионов долларов – это очень большая цена!», - приводит слова Клишова «Собеседник».

Как ранее сообщал «Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк под Киевом, в котором в настоящее время живет София Ротару.

Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров. Владения певицы расположены в посёлке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра.