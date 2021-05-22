На съемки клипа Семенович вызвали полицию

Фигуристая красотка была одета в платье невесты и изображала свадебную фею, соединяющую любящие сердца.
Репортеры старались сделать эффектные кадры, вокруг певицы возникла некоторая толкучка, один толкнул другого, началась потасовка.
Сначала Семенович этот маленький инцидент даже показался забавным, она пожурила развоевавшихся мужчин и посмеялась над ситуацией.
«Боже мой, вы чего творите? Уже началась борьба за невесту? А с другой стороны, какая свадьба без драки! Видите, у нас все по-настоящему!» - приводит ее слова «Комсомольская правда».
Съемки продолжились, Семенович ответила на вопросы журналистов, сфотографировалась с реальными молодоженами, регистрировавшими свой брак.
И тут приехал наряд полиции. Как оказалось, журналист телеканала «Пятница» вызвал наряд, чтобы разобраться со своим недругом – фотокорреспондентом «Комсомолки».
Подобный исход уже позабытой стычки вверг всех в недоумение.
К счастью, поскольку никто не пострадал, Анна смогла убедить противников помириться, а полицейских – не составлять протоколов.
Как ранее сообщал
«Рамблер», Анна Семенович не смогла купить квартиру в Стамбуле из-за закрытия границ. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».
Певица также упомянула, что у нее есть недвижимость в Австрии, а на пенсии она рассчитывает жить на ренту от недвижимости.