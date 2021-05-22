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Бывшая участница «Евровидения» от России оценила шансы Manizha в финале конкурса

Lenta.ru
1 час назад
Бывшая участница международного музыкального конкурса «Евровидения» от России Мария Толмачева оценила шансы певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) в финале конкурса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сильно цепляет": В России поверили в Manizha
Фото: ТАССТАСС
По мнению Марии, которая представляла Россию на конкурсе в 2014 году вместе с сестрой Анастасией, у Manizha «очень интересная» песня Russian Woman («Русская женщина»), «она очень сильно цепляет людей». При этом Толмачева подчеркнула, что результаты финала могут быть непредсказуемыми.
«У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться», — сказала бывшая участница конкурса. Сестры Толмачевы пожелали удачи Manizha и выразили надежду на высокие результаты.
Ранее Manizha поделилась эмоциями от своего выступления в полуфинале международного музыкального конкурса «Евровидение» и рассказала подробности подготовки к выходу на сцену. Она подчеркнула, что для нее важнее всего на конкурсе — победить себя и свои страхи, а не завоевать первое место.
Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, в субботу, 22 мая. Manizha выступит на фестивале под номером пять. В России состязание будет транслировать Первый канал.
Шоу-бизнес,Мария Толмачева,Россия,
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