Миронову засыпали угрозами после ее слов об Украине

Мне хотелось бы, друзья, закрыть абсолютно абсурдную тему для меня, как угрозы национальной безопасности Украины! После вчерашнего поста в мой адрес и в адрес моего грудного сына, что самое главное, начали поступать угрозы и проклятия, — написала Миронова.
Я считаю главным в сложившейся ситуации миротворчество, несмотря ни на что, которое может длиться годами и десятилетиями. Я искренне не понимаю, зачем надо пополнять «списки неугодных» людьми мирно настроенными! Для меня это полный абсурд! — написала по этому поводу дочь «радистки Кэт».