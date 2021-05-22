В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Марию Миронову засыпали угрозами после высказывания об Украине

News.ru
1 час назад
Мария Миронова подверглась нападкам хейтеров после своего высказывания о том, что считает абсурдным внесение своей персоны в запрещённый список Украины. Актриса искренне не понимает, какую угрозу «национальной безопасности» она может представлять для Киева, о чём и пишет в Instagram.
Миронову засыпали угрозами после ее слов об Украине
Фото: InstagramInstagram
Но стоило дочери Андрея Миронова высказаться на эту тему, как в её адрес посыпались откровенные оскорбления и угрозы, так что она даже была вынуждена закрыть комментарии на своей странице.
Мне хотелось бы, друзья, закрыть абсолютно абсурдную тему для меня, как угрозы национальной безопасности Украины! После вчерашнего поста в мой адрес и в адрес моего грудного сына, что самое главное, начали поступать угрозы и проклятия, — написала Миронова.
Актриса подчеркнула, что никогда не сеяла рознь между Россией и Украиной. Она совершенно уверена, что между здравым смыслом и политикой есть тонкая грань, в которой логики нет, а есть болезненная «мстительность», умножающая себя.
Я считаю главным в сложившейся ситуации миротворчество, несмотря ни на что, которое может длиться годами и десятилетиями. Я искренне не понимаю, зачем надо пополнять «списки неугодных» людьми мирно настроенными! Для меня это полный абсурд! — написала по этому поводу дочь «радистки Кэт».
Как сообщалось ранее, украинские власти запретили посещать страну трём российским артистам: Игорю Копылову, Игорю Петренко и Марии Мироновой. Последняя возмутилась на своей странице в Instagram действиями Министерства культуры и информационной политики соседнего государства, отметив, что «в Крыму не была» и «на четверть ваша».
Шоу-бизнес,Игорь Копылов,Мария Миронова,Игорь Петренко,Андрей Миронов,Минкультуры,Киев,Украина,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители