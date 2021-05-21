Ани Лорак потеряла свой бизнес после скандала с Меладзе

Отметим, что это не единственная проблема, которая настигла знаменитость в последние несколько недель. Некоторые пользователи, узнав, что у селебрити начались проблемы практически сразу же после конфликтной ситуации, возникшей на почве интервью о домогательствах Меладзе, связали две эти ситуации и посчитали, что карьера Ани начала рушиться из-за хейта и обвинений общественности, которая вступилась за музыкального продюсера. «Не удивлюсь если так оно и есть. У Ани много подписчиков влиятельных людей. Могли постараться», «Вот меня насторожило только то что она записала ответ на хейт и такая типа Меладзе ни в чем не виноват. Почему так мнение поменяла быстро?», «Подписчики подгадили?»- открыли обсуждения подписчики Ани.