Янковский раскритиковал Проклову за откровения о романе с его дядей

Проклова в свою очередь уже прокомментировала нападки со стороны Янковского. Актриса считает, что нет смысла стыдиться своей любви. Ранее она рассказывала, что была беременна от Олега Янковского, но была вынуждена сделать аборт. Также Проклова рассказывала о домогательствах со стороны известного актера. После этого среди звезд шоу-бизнеса пошла волна признаний в аналогичных ситуациях. Например «Рамблер» писал об откровениях Ани Лорак, как продюсер Константин Меладзе
предлагал ей устроить карьеру.