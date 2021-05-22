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Янковский раскритиковал Проклову за откровения о романе с его дядей

Елена Прошина
26 минут назад
Племянник Олега Янковского Игорь раскритиковал актрису Елену Проклову за откровенный рассказ о романе с его дядей. Об этом он заявил на шоу «Судьба человека».
Янковский раскритиковал Проклову за откровения о романе с его дядей
Фото: ТАССТАСС
Игорь Янковский обвинил Проклову в том, что из-за огромного количества мужчин в своей жизни она не может вспомнить всех, поэтому и роман с его дядей следует держать в себе.
«Если у тебя с Олегом был какой-то роман — ну сохрани это в себе! Неприятно, грязно», - сказал он.
Проклова в свою очередь уже прокомментировала нападки со стороны Янковского. Актриса считает, что нет смысла стыдиться своей любви. Ранее она рассказывала, что была беременна от Олега Янковского, но была вынуждена сделать аборт. Также Проклова рассказывала о домогательствах со стороны известного актера. После этого среди звезд шоу-бизнеса пошла волна признаний в аналогичных ситуациях. Например «Рамблер» писал об откровениях Ани Лорак, как продюсер Константин Меладзе предлагал ей устроить карьеру.
Шоу-бизнес,Игорь Янковский,Олег Янковский,Елена Проклова,Константин Меладзе,
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