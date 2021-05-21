Черная полоса: Настя Каменских решилась уехать в Мексику

Украинская певица Настя Каменских рассказала о жизненных трудностях, заставивших ее отправиться на «перезагрузку» в Мексику

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В интервью «Стархиту» Каменских призналась, что 2021 год начался для нее очень тяжело: она потеряла отца, переболела коронавирусом, ее гастрольный тур пришлось отложить на неопределенный срок. В какой-то момент проблем навалилось столько, что певица попала в больницу.

«Я пережила настоящую паническую атаку, очутилась под капельницей и поняла: так дальше нельзя, нужно что-то менять», - сказала Настя.

Тогда она приняла «судьбоносное решение» отправиться в Мексику, чтобы «отпустить прошлое и найти гармонию».

Компанию Насте Каменских составили ее мама и подруги, вместе с ними была придумана идея реалити-шоу «Девочки рулят» в поддержку одноименному синглу.

Настя призналась, что ее муж Алексей Потапенко (Потап) сначала расстроился, что супруга уезжает без него, но потом понял, что ей необходимо побыть с мамой и подругами, и поддержал ее.