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Черная полоса: Настя Каменских решилась уехать в Мексику

Вероника Полынина
53 минуты назад
Украинская певица Настя Каменских рассказала о жизненных трудностях, заставивших ее отправиться на «перезагрузку» в Мексику.
Черная полоса: Настя Каменских решилась уехать в Мексику
Фото: InstagramInstagram
В интервью «Стархиту» Каменских призналась, что 2021 год начался для нее очень тяжело: она потеряла отца, переболела коронавирусом, ее гастрольный тур пришлось отложить на неопределенный срок. В какой-то момент проблем навалилось столько, что певица попала в больницу.
«Я пережила настоящую паническую атаку, очутилась под капельницей и поняла: так дальше нельзя, нужно что-то менять», - сказала Настя.
Тогда она приняла «судьбоносное решение» отправиться в Мексику, чтобы «отпустить прошлое и найти гармонию».
Компанию Насте Каменских составили ее мама и подруги, вместе с ними была придумана идея реалити-шоу «Девочки рулят» в поддержку одноименному синглу.
Настя призналась, что ее муж Алексей Потапенко (Потап) сначала расстроился, что супруга уезжает без него, но потом понял, что ей необходимо побыть с мамой и подругами, и поддержал ее.
Ранее «Рамблер» писал, что Настя Каменских показала широкой публике откровенные кадры с мужем Потапом. На них она обнимает и целует своего возлюбленного в постели. Обнаженные тела мужа и жены прикрывает одеяло.
Шоу-бизнес,Алексей Потапенко,Настя Каменских,StarHit,Мексика,
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