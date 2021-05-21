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"Страна быдла": Майков обрушился на россиян

Вероника Полынина
51 минуту назад
Актер Павел Майков обрушился на зрителей, критикующих его профессионализм и фильмы, в которых он снимается.
"Страна быдла": Майков обрушился на россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Почему-то зритель возомнил себя критиком. Плюнь – в критика попадешь. Еще кино не вышло, а его начинают обсуждать... Такое ощущение, что человеку не важно, смотреть фильм или нет. Главное – высказать свое мнение», - возмутился Майков в интервью «Московскому комсомольцу».
Он назвал современную кино- и театральную тусовку «помойной», а литературу – «пластмассовой».
«Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла», - резюмировал артист.
Майков задался риторическим вопросом, «в кого мы превратились», и сообщил, что недавно смотрел передачу «Музыкальный ринг» 1986 года, и тогда в зале сидели «совсем другие люди».
Он отметил также, что профессию актера «дискредитировали» «случайные люди», пришедшие в актерство из КВН и интернета.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году актер Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей в России являются «сила, наглость и хамство». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс.
Шоу-бизнес,Павел Майков,Алексей Серебряков,Московский комсомолец,
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