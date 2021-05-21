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Проклова ответила на критику за ее роман с Янковским

Вероника Полынина
46 минут назад
Елена Проклова ответила племяннику Олега Янковского, раскритиковавшему ее за откровения о романе с артистом.
Проклова ответила на критику за ее роман с Янковским
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Каждый человек имеет право на свое мнение. Олег Янковский подарил мне много счастливых дней. Почему я должна стесняться своей любви? Его родственники имеют право защищать свою честь. Но зачем оценивать чужую жизнь? Не держу зла на Игоря Янковского», - сказала она «Стархиту».
Ранее Игорь Янковский в эфире программы «Судьба человека» заявил, что у Прокловой «столько мужчин было, что всех она и не помнит». Он отметил, что ему жалко Проклову и посоветовал ей «держать в себе» истории о своих романах.
«Если у тебя с Олегом был какой-то роман — ну сохрани это в себе! Неприятно, грязно!» - возмутился Янковский.
Как писал «Рамблер», о любовной связи Янковского с Прокловой стало известно несколько лет назад. Актриса рассказала, что их отношения начались в 1976 году на съемках фильма «Сентиментальный роман». По словам Прокловой, она была беременна от женатого артиста, но приняла решение избавиться от ребенка.
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