Проклова ответила на критику за ее роман с Янковским

Ранее Игорь Янковский в эфире программы «Судьба человека» заявил, что у Прокловой «столько мужчин было, что всех она и не помнит». Он отметил, что ему жалко Проклову и посоветовал ей «держать в себе» истории о своих романах.
Как писал «Рамблер», о любовной связи Янковского с Прокловой стало известно несколько лет назад. Актриса рассказала, что их отношения начались в 1976 году на съемках фильма «Сентиментальный роман». По словам Прокловой, она была беременна от женатого артиста, но приняла решение избавиться от ребенка.