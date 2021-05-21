Адвокат Моргенштерна нашел ряд нарушений в его деле

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил о многочисленных нарушениях в деле о пропаганде наркотиков, в которой подозревают рэпера.

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По словам Жорина, административное дело на Моргенштерна было заведено не после чьей-либо жалобы. При этом глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина всячески пиарится на этом деле и называет себя инициатором расследования.

«Но это не соответствует действительности, и я могу это доказать, опубликовав протокол по делу об административном правонарушении», - сказал Жорин «Пятому каналу».

Он подчеркнул, что Мизулина, не являясь заявителем, не имеет права знакомиться с обстоятельствами и материалами дела.

«С точки зрения закона знакомить ее с материалами дела, где содержатся в том числе персональные данные, договоры различные и так далее, ее никто не имел права», - сказал адвокат.

Он также возмутился тем, что все ходатайства защиты были проигнорированы, а материалы дела были переданы в суд без уведомления Моргенштерна и его защиты.

Жорин отметил, что никаких доказательств пропаганды наркотиков в материалах дела нет. По его словам, рэпер собирается лично присутствовать на заседании суда, чтобы «посмотреть реакцию блюстителей порядка — как они воспримут его творчество».