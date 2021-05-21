Адвокат Моргенштерна нашел ряд нарушений в его деле

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин
заявил о многочисленных нарушениях в деле о пропаганде наркотиков, в которой подозревают рэпера.
По словам Жорина, административное дело на Моргенштерна было заведено не после чьей-либо жалобы. При этом глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина
всячески пиарится на этом деле и называет себя инициатором расследования.
«Но это не соответствует действительности, и я могу это доказать, опубликовав протокол по делу об административном правонарушении», - сказал Жорин «Пятому каналу».
Он подчеркнул, что Мизулина, не являясь заявителем, не имеет права знакомиться с обстоятельствами и материалами дела.
«С точки зрения закона знакомить ее с материалами дела, где содержатся в том числе персональные данные, договоры различные и так далее, ее никто не имел права», - сказал адвокат.
Он также возмутился тем, что все ходатайства защиты были проигнорированы, а материалы дела были переданы в суд без уведомления Моргенштерна и его защиты.
Жорин отметил, что никаких доказательств пропаганды наркотиков в материалах дела нет. По его словам, рэпер собирается лично присутствовать на заседании суда, чтобы «посмотреть реакцию блюстителей порядка — как они воспримут его творчество».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в марте в Генпрокуратуру
поступил запрос на проверку творчества рэпера Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн на предмет наличия в нем пропаганды наркотиков. 21 мая административное дело было направлено в Зюзинский суд Москвы.