Изнасиловал и запер в студии: Леди Гага раскрыла свой путь к славе

Гага рассказала, что первое, что она смогла почувствовать, — сильная боль, а после — ужас, в котором певица оцепенела и уже не понимала, что происходит. После произошедшего у звезды случился нервный срыв, который перетёк в депрессию. Спустя несколько лет знаменитости даже пришлось лечиться в больнице — без психиатрической помощи Гага не справлялась с травмой.

По её словам, после того как продюсер надругался над ней, он запер её в студии звукозаписи, где держал восходящую звезду в течение нескольких месяцев и жестоко обращался. Певица также твёрдо решила, что никогда не назовёт имя своего насильника, так как больше никогда не хочет сталкиваться с ним лицом к лицу.