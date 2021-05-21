Сын Круга столкнулся с травлей в театральном училище

Сын Михаила Круга Александр признался, что столкнулся с настоящей травлей из-за того, что мечтал стать актером. Год назад он поступил в Щукинское училище. Об этом пишет «Утро.ру».

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Там ходят слухи, что сын покойного шансонье попал в престижное учебное заведение по блату.

«Многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг», – пожаловался молодой человек.

В связи с тем, что Александр не смог стать частью коллектива, пребывание в училище становится для него пыткой.

По словам молодого человека, в театральный институт он поступил так, как и другие.

Александр планирует покинуть Щукинское училище. Теперь он хочет поступить в ГИТИС.