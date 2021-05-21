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Сын Круга столкнулся с травлей в театральном училище

Елена Прошина
1 час назад
Сын Михаила Круга Александр признался, что столкнулся с настоящей травлей из-за того, что мечтал стать актером. Год назад он поступил в Щукинское училище. Об этом пишет «Утро.ру».
Сын Круга столкнулся с травлей в театральном училище
Фото: InstagramInstagram
Там ходят слухи, что сын покойного шансонье попал в престижное учебное заведение по блату.
«Многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг», – пожаловался молодой человек.
В связи с тем, что Александр не смог стать частью коллектива, пребывание в училище становится для него пыткой.
По словам молодого человека, в театральный институт он поступил так, как и другие.
Александр планирует покинуть Щукинское училище. Теперь он хочет поступить в ГИТИС.
В настоящее время парень он обучается за деньги. Его мать, певица Ирина Круг, тратит на его обучение полмиллиона в год.
Шоу-бизнес,Ирина Круг,Михаил Круг,Ytro.ru,
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