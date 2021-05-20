Елена Воробей тайно вышла замуж

Она добавила, что с избранником прошла много испытаний, встретились будущие супруги неслучайно. Недавно юмористка заставила кавалера пройти пешком 25 км, хотя мужчина совсем не спортивный человек. Собеседница заметила, что вот так «плавно» они и подошли к ЗАГСу. Любопытно, что звезда хочет ребёнка от своего нового мужа. Комментируя планы забеременеть, Воробей заявила, что они «работают в этом направлении».

По информации «Экспресс газеты», мужем Воробей якобы является 50-летний Сергей Евтухович и у него есть взрослые дети от прошлого брака. Самой Елене 53 года. У неё есть 18-летняя дочь София. С новым избранником артистка готовилась к замужеству несколько месяцев, иногда интригуя СМИ заявлениями о предстоящих торжествах, которые пройдут тайно. Невеста даже показывала на камеру свадебный наряд: красивое платье со стразами за 200 тысяч рублей и 8-килограммовую белую шубу. Но зимой 2021-го из-за COVID-19 у жениха церемонию пришлось перенести.