Дом Курта Кобейна выставили на продажу за сотни тысяч долларов

Риелторы попросили за недвижимость 998 тысяч долларов (более 73,5 миллиона рублей). Здание площадью 2,4 тысячи квадратных футов (более 228 квадратных метров) было построено в 1921 году. Внутри располагаются три спальни, двухэтажная гостиная, три ванные комнаты и терраса. Со временем дом пришел в аварийное состояние. На данный момент его ремонтируют.

Кобейн переехал в этот район вместе со своей возлюбленной, американской актрисой Кортни Лав в 1992 году. Однако неизвестно, как долго пара проживала в этом доме. По слухам, музыкант написал здесь большую часть третьего и последнего альбома группы, который называется «In Utero».