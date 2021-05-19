Лазарев готов отправиться на «Евровидение» в третий раз

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19 мая Лазарев принял участие в онлайн-концерте в рамках традиционной серии выступлений Eurovision Village («Деревни Евровидения»). Ведущий мероприятия посоветовал Лазареву участвовать в «Евровидении» в третий раз.

«Посмотрим, пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я дважды был очень близок к этому», - ответил на это Сергей.

Он поблагодарил ведущего и пообещал вернуться.

Напомним, что Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2016 и 2019 годах. Оба раза россиянин занял третье место.

Певец также высказался о конкурсной песне Манижи Russian Woman. Он отметил, что в выступлении российской представительницы «много посылов».

«Это здорово, очень уникально. Думаю, это прекрасная смесь фолка, поп, рэп – всего», - добавил Лазарев.