В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Лазарев готов отправиться на «Евровидение» в третий раз

Вероника Полынина
41 минуту назад
Российский певец Сергей Лазарев не исключил участия в конкурсе «Евровидение» в третий раз, передает ТАСС.
Лазарев готов отправиться на «Евровидение» в третий раз
Фото: ТАССТАСС
19 мая Лазарев принял участие в онлайн-концерте в рамках традиционной серии выступлений Eurovision Village («Деревни Евровидения»). Ведущий мероприятия посоветовал Лазареву участвовать в «Евровидении» в третий раз.
«Посмотрим, пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я дважды был очень близок к этому», - ответил на это Сергей.
Он поблагодарил ведущего и пообещал вернуться.
Напомним, что Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2016 и 2019 годах. Оба раза россиянин занял третье место.
Певец также высказался о конкурсной песне Манижи Russian Woman. Он отметил, что в выступлении российской представительницы «много посылов».
«Это здорово, очень уникально. Думаю, это прекрасная смесь фолка, поп, рэп – всего», - добавил Лазарев.
«Рамблер» писал, что 65-й по счету конкурс «Евровидение» проходит в этом году в Роттердаме. 19 мая певица Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» — и прошла в следующий этап конкурса. Теперь она будет бороться за победу в финале «Евровидения» 22 мая.
Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители