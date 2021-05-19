Собчак осудила Дану Борисову за смайлики в сторис о дочери

Собчак обратила внимание, что сразу после того, как 13-летняя Полина «порезала себя в туалете», ее мать записала несколько сторис, где рассказала о случившемся, не забыв наложить фильтры и смайлики.

Телеведущая отметила, что у Борисовой «вообще интересное восприятие мира», и опубликовала скриншот другой записи Даны в Instagram. Там Борисова делает селфи перед зеркалом, а в описании к фото говорит, что все ее мысли у школы в Казани, где произошла трагедия. Тут же она отмечает, что рекламных обязательств никто не отменял, и принимается благодарить студию красоты.