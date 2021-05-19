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Ксения Собчак осудила Дану Борисову за смайлики в сторис о дочери

Вероника Полынина
1 час назад
Ксения Собчак возмутилась поведением Даны Борисовой после попытки суицида ее дочери.
Собчак осудила Дану Борисову за смайлики в сторис о дочери
Фото: InstagramInstagram
Собчак обратила внимание, что сразу после того, как 13-летняя Полина «порезала себя в туалете», ее мать записала несколько сторис, где рассказала о случившемся, не забыв наложить фильтры и смайлики.
«13-летняя дочь Даны Борисовой порезала себя в школьном туалете. Мама рассказала об этом в Stories, наложила фильтры и смайлики, а заодно устроила голосование и проверила статистику просмотров. Ну и собаку угостили. Интересно девки пляшут», - написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».
Телеведущая отметила, что у Борисовой «вообще интересное восприятие мира», и опубликовала скриншот другой записи Даны в Instagram. Там Борисова делает селфи перед зеркалом, а в описании к фото говорит, что все ее мысли у школы в Казани, где произошла трагедия. Тут же она отмечает, что рекламных обязательств никто не отменял, и принимается благодарить студию красоты.
Ранее, как писал «Рамблер», о сторис Борисовой высказалась телеведущая и юрист Катя Гордон. Она заявила, что Полине нужна поддержка матери, а не пиар в соцсетях.
Шоу-бизнес,Катя Гордон,Дана Борисова,Ксения Собчак,
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