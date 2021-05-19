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Орбакайте раскрыла секрет прочного брака

РИА "ФедералПресс"
16 минут назад
Певица Кристина Орбакайте в интервью раскрыла секрет прочного брака.
"Терпение": Орбакайте раскрыла секрет прочного брака
Фото: ТАССТАСС
"Терпение в первую очередь. А еще не нужно давить на партнера", – объяснила артистка.
Певица Кристина Орбакайте 17 лет в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.
Певица отметила, что в отношениях в первую очередь важно терпение и понимание потребностей другого человека. Например, Кристина очень эмоциональна в выяснении отношений, а ее мужу, наоборот, нужно помолчать и обдумать ситуацию.
Именно поэтому стоит учитывать характер другого человека и не давить на него.
Но даже несмотря на то, что благодаря Михаилу Кристина стала более терпимой и начала анализировать ситуацию, без казусов все же не обходится.
Также Орбакайте посоветовала книгу «Мужчины с Марса, а женщины с Венеры», в которой объясняется, почему люди такие разные, сообщает WDay.ru.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что певица Кристина Орбакайте опубликовала в соцсетях снимки со своим мужем. Поклонники обсудили внешний вид супругов.
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