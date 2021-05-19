Это какой-то треш: Катя Гордон о поведении дочери Даны Борисовой

По мнению Гордон, Полина нуждается в поддержке матери, а не в пиаре, который устраивает ей Борисова.

Вчера, как сообщал «Рамблер», 13-летняя Полина совершила неудачную попытку суицида в школьном туалете. Она была госпитализирована в Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков. Дана Борисова рассказала о произошедшем в сторис Instagram, отметив, что дочь не впервые пытается навредить себе. Телеведущая обвинила в произошедшем интернет и японские аниме и забрала у дочери смартфон, заменив его на обычный кнопочный телефон. Также Борисова сообщила, что уехала в Санкт-Петербург по делам, оставив Полину под присмотром персонала больницы.