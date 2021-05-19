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Это какой-то треш: Катя Гордон о поведении дочери Даны Борисовой

Вероника Полынина
39 минут назад
Катя Гордон шокирована поведением Даны Борисовой, рассказавшей в соцсетях о попытке самоубийства 13-летней дочери Полины.
Это какой-то треш: Катя Гордон о поведении дочери Даны Борисовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Гордон, Полина нуждается в поддержке матери, а не в пиаре, который устраивает ей Борисова.
«Это какой-то рынок ужасающих информационных поводов. Если ребенку плохо, его спасают. Тихо, не думая о сторис и фильтрах. Комментировать трэш сложно. Мне просто очень жаль всегда детей», - сказала Катя в комментарии «Телепрограмме».
Вчера, как сообщал «Рамблер», 13-летняя Полина совершила неудачную попытку суицида в школьном туалете. Она была госпитализирована в Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков. Дана Борисова рассказала о произошедшем в сторис Instagram, отметив, что дочь не впервые пытается навредить себе. Телеведущая обвинила в произошедшем интернет и японские аниме и забрала у дочери смартфон, заменив его на обычный кнопочный телефон. Также Борисова сообщила, что уехала в Санкт-Петербург по делам, оставив Полину под присмотром персонала больницы.
Шоу-бизнес,Катя Гордон,Дана Борисова,
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