Плагиат: Украину разоблачили на "Евровидении"

Она указала, что в ее сценарии была идея и способы ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. Михайлова подчеркнула, что направила письмо на телеканал «Суспільне мовлення» с просьбой указать свое авторство идеи постановки, однако ее перенаправили с этим вопросом на СТБ. После чего девушка обратилась за помощью к юристу и провела встречу с представителями СТБ. Ей заявили, что «постановка – это полностью разработанная другим человеком идея».