Плагиат: Украину разоблачили на "Евровидении"

Она указала, что в ее сценарии была идея и способы ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. Михайлова подчеркнула, что направила письмо на телеканал «Суспільне мовлення» с просьбой указать свое авторство идеи постановки, однако ее перенаправили с этим вопросом на СТБ. После чего девушка обратилась за помощью к юристу и провела встречу с представителями СТБ. Ей заявили, что «постановка – это полностью разработанная другим человеком идея».
Вместе с тем девушка призналась, что несмотря на плагиат, все равно болеет за Украину и обожает группу Go_A.
Напомним, Манижа выступила
в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал
международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.