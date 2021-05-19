"Смартфон заберу": Борисова назвала причину попытки суицида дочери

Телеведущая рассказала, что в день попытки самоубийства Полина проснулась около 2:00 и приняла ванну. В 5:00 они вместе выгуляли собаку вокруг дома, после чего пошли в кафе на завтрак. Дочь отказалась от еды, сказав, что ее тошнит. Она выглядела бледной. После этого Полина пошла в школу. После первого урока ее нашли в туалете. Она была вся в крови.