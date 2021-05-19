"Смартфон заберу": Борисова назвала причину попытки суицида дочери

Дочь телеведущей Даны Борисовой
Полина совершила попытку самоубийства из-за информации в интернете. Об этом ее мать заявила
«Московскому комсомольцу».
Вчера, как сообщал «Рамблер», 13-летняя Полина совершила неудачную попытку суицида в школьном туалете. Она была госпитализирована в Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков.
Сегодня Борисова рассказала, что дочь не впервые наносит себе повреждения на теле, считая, что таким образом наказывает себя.
«Это все из-за информации в интернете, где широко поднимается тема самоубийств и соответствующих японских аниме», — считает она.
Телеведущая рассказала, что в день попытки самоубийства Полина проснулась около 2:00 и приняла ванну. В 5:00 они вместе выгуляли собаку вокруг дома, после чего пошли в кафе на завтрак. Дочь отказалась от еды, сказав, что ее тошнит. Она выглядела бледной. После этого Полина пошла в школу. После первого урока ее нашли в туалете. Она была вся в крови.
«Сейчас Полина в больнице — сидит и читает. Смартфон заберу. Купила взамен кнопочный телефон. Привезу завтра, как вернусь из Санкт-Петербурга», — сообщила Борисова.