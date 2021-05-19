В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Иосиф Пригожин сообщил , что клип исполнительницы он смотрел без звука. При этом он похвалил режиссуру выступления. Шансы России на победу в конкурсе высоки, считает продюсер.

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«Я бы удивился, если б она не прошла в финал. Без 150-миллионной аудитории, без России ловить им нечего. Было бы удивительным, если б они Россию не включили бы в финал. Ничего такого особенного, что мы попали в финал, я считаю, нет. Что касается номера — прекрасный номер, потрясающая работа режиссёра Сычёва, когда она выходит из куклы — это было просто прекрасно, и артист хороший, но песня Не понимаю я эту песню, не заходит она мне. Не могу заставить себя, чтоб она мне зашла. Я с самого начала её слушать не могу, она у меня вызывает раздражение, песня, не артистка, а песня. Я не понимаю её, это песня, она не имеет отношения к музыке. Кто такие песни пишет, я не понимаю? Это моё личное мнение. Просто какой-то ужас, а не песня, я не могу слушать и без звука смотрю».

Ежегодный конкурс Пригожин назвал непредсказуемым.

«Вполне вероятно, что мы можем победить, даже не сомневаюсь, что шансы есть на победу. Если мы рассчитываем на «дурку» — баба на чайнике — то, может быть, проскочим. Это не песня, а «дурка».

Собеседник радиостанции отметил, что его супруге, певице Валерии , композиция Manizha нравится, и в ходе обсуждения трека у них может произойти ссора.

Певица Manizha с песней Russian Woman вышла в финал «Евровидения». Таков итог голосования жюри и телезрителей стран-участниц в первом полуфинале, сообщается на сайте конкурса.

В соцсетях люди со всего мира поддерживают представительницу России — пишут, что хотя поняли не все слова, но поняли идею. В Twitter артистку назвали «новой матрешкой», борцом за права женщин и иконой, сравнивают по яркости с Леди Гагой

На сцене Manizha появилась в гигантском платье-доме, сшитом из лоскутков ткани, которые ей присылали со всей России. И, как заметили зрители, певица, которую в России распинали за чрезмерную распущенность и нескромность, в итоге на фоне других участников выглядела даже консервативно.

О том, как прошел полуфинал, говорит музыкальный критик Евгений Бабичев.

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«По первому полуфиналу было понятно, как же все соскучились по этому шоу, зрители очень тепло принимали всех участников, это, безусловно, придавало им дополнительную уверенность. Наша Manizha здорово выступила, было видно, что она в хорошем настроении, сумела справиться с волнением. Мы, к сожалению, до воскресенья не узнаем, с какого места Manizha прошла в финал, но это сейчас не так важно, главное, что эта поставленная микроцель достигнута. Что касается других стран, то лично меня немного расстраивает невыход в финал Австралии, которая в этом году оказалась в тяжелом положении, певица Монтень не смогла прилететь в Роттердам, и в эфире показали ее выступление, записанное в студии у нее на родине. Конечно, качество выступления и картинка отличались от остальных, возможно, это и сыграло решающую роль, и это первый невыход в финал за всю историю участия страны, пусть она пока насчитывает всего шесть лет. Из любопытных фактов отмечу, что в прямом эфире можно было наблюдать две накладки. За отведенное время, пока идет видеооткрытка страны-участницы, техническая группа не успевала подготовить сцену и декорации для выступления, и ведущей всяческими способами приходилось тянуть время. Видимо, два года паузы в проведении «Евровидения» сказались не только на фанатах, но и на группе шведских телевизионщиков, которые всегда отличались безукоризненной, слаженной работой».

После полуфинала запись выступления Manizha стала самой популярной на YouTube-канале «Евровидения». За девять часов она набрала более 800 тысяч просмотров. На втором месте — ролик украинской группы Go_A, которая тоже пела на родном языке.

Из-за коронавируса в этом году строгая организация конкурса: артистам нельзя общаться друг с другом, все гости постоянно сдают тест на ковид. Отменены светские мероприятия, гостиницу рекомендуется покидать только для репетиций и выступлений. Участникам даже не разрешают спускаться на завтрак в отеле — каждому в номер приносят индивидуальный ланч-бокс.

Музыкант Леонид Агутин раскритиковал песню «Russian Woman» российской исполнительницы Манижи для международного песенного конкурса «Евровидение-2021».

По мнению Агутина, с профессиональной точки зрения речь идет об «очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе», передает РИА «Новости».

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«Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо», – рассказал Агутин в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

При этом музыкант выразил мнение, что проверять композицию Манижи Следственным комитетом «стыдно».

«Надо не певицу Манижу проверять – надо систему проверять, как она туда попала. Артист играет, как может. <...> Надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит «Первый канал» – тут с ними надо разговаривать», – пояснил исполнитель.

Агутин также отметил, что лично «не имеет ничего против» Манижи и считает ее харизматичной и интересной артисткой.

Сенатор Алексей Пушков поддержал свою коллегу Валентину Матвиенко и раскритиковал певицу, которой выпала честь представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Напомним, девушка по имени Манижа уже 18 мая в рамках первого полуфинала исполнит песню Russian Woman.

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"Печально все это. Как и песня Манижи - барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю", - поделился своим мнением политик.

Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале.

Ранее свое недовольство по поводу музыкальной композиции, выбранной для европейского конкурса, выразила Валентина Матвиенко (спикер Совфеда ).

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"Кто не знаком с текстом этой песни - рекомендую. Кони, люди, какой-то бред, я не понимаю, о чем это", - заявила она.

И предложила запросить у "Первого канала" информацию, как проходит процедура голосования за артистов, претендующих на участие в "Евровидении" от России.

Певица Manizha (Манижа Сангин), представляющая Россию на «Евровидении-2021», пообещала, что в финале песенного конкурса будет «чуть более безумной». Об этом она рассказала во время пресс-конференции по итогам полуфинала, видео с которой опубликовано на YouTube-канале Wiwibloggs.

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«Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — заявила она.

В ходе пресс-конференции исполнительница отметила, что ей прочили провал с песней на русском. Выйдя в финал и доказав обратное, она призвала больше петь на родном языке. Manizha подчеркнула, что «русский язык прекрасен».

Манижа вызвала аплодисменты зала своим первым интервью после выхода в финал Евровидения. Певица на пресс-конференции по итогам полуфинала заявила, что чувствует себя «фантастически» и она счастлива, оттого что сумела попасть в финал международного музыкального конкурса.

Трансляцию вёл Первый канал. Манижа по итогам полуфинала заняла третье место.

Боже мой, я до сих пор не могу поверить. Это фантастика... Буду с вами честна, это великолепные ощущения. Великолепные ощущения от того, что мы прошли в финал. Мы организовали всё это (песенный конкурс. — NEWS.ru), несмотря на пандемию. О да! Музыка, музыка вернулась, — поделилась эмоциями российская певица, сорвав бурные аплодисменты зала.

Манижа рассказала, какую именно мысль она хотела донести своим выступлением. Она касается всех женщин мира, добавила артистка.

Я была собой. Только это помогает добиться успеха. Неважно, какое место вы занимаете, просто будьте собой, — проникновенно сказала артистка.

Ведущая музыкального конкурса в ответ поинтересовалась, что бы Манижа хотела сказать европейским женщинам.

Девочки, у нас у всех есть проблемы и любящие сердца. Я верю и знаю, что ужасные вещи, которые творятся в мире, никогда не разделят нас. Этому посвящено моё творчество. Это единственная причина для творчества — быть смелым и честным, — искренне обратилась к женщинам всего мира россиянка.

Россияне высоко оценили выступление Манижи на Евровидении. Зрители на ура восприняли яркий, красочный номер певицы и саму песню, вызвавшую так много споров среди российских меломанов.

Восторженные комментарии появились на площадке Первого канала по трансляции Евровидения в соцсетях, а также в комментариях в микроблоге артистки, так блистательно представившей страну на международном песенном конкурсе.

View this post on Instagram A post shared by MANIZHA (@manizha) Российская публика по достоинству оценила и расписной наряд с русскими узорами, и мощные овации, которыми европейцы наградили за выступление представительницу России.

«Песня крутая, номер классный!», «Настоящая, смелая, талантливая!!!! Мы с тобой!», «Вот молодец!!!! ВСЯ Россия с тобой!!! Овации были сильными!!!!!!», «Манижа умничка!!! Отожгла так отожгла!!! Понравился цветной расписной наряд с русскими узорами и видео с женщиной в кокошнике на экране сцены, получилось в европейском стиле прям», «Ты красотка!!!! Супер, мощно!!!! Мурашки от русских слов на сцене Евровидения!!! Удачи! Ты супер!!!!!», пишут в комментариях россияне.

Своё восхищение Маниже выразили и иностранные зрители. В микроблоге певицы есть отзывы и от поляков, и от испанцев, и множество других на разных языках мира. Появившиеся было хейтеры со своими «кто такая» и «откуда взялась» на фоне достойного выступления артистки смотрелись слабо: тему никто не развивал и им попросту не отвечали.

Ясно одно: после мощного выступления Манижи на конкурсе, где в своё время стартовали легендарные музыкальные звёзды, забыты все претензии по поводу содержания песни артистки и вопрос, достойна ли она представлять страну на Евровидении.

Выступление российской представительницы на международном песенном конкурсе "Евровидение" Манижи в полуфинале стало полноценной заявкой на выход в финал. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС корреспонденты зарубежных СМИ, освещающие смотр в Роттердаме.

Манижа вышла на сцену под номером 3 с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она появилась в платье, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Артистка вышла из объемных одежд, символизирующих стереотипы о роли женщины, в красном рабочем комбинезоне.

"Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму", - отметила испанская журналистка Клара де Брубокс.

Эстонские корреспонденты также выразили поддержку российской конкурсантке. "Мне очень понравился номер Манижи, это шоу. Конечно, она передает энергетику сильной русской женщины", - подчеркнул журналист портала Limon Эдгар Гергель.