Манижа прокомментировала выход в финал «Евровидения»

Артистка также призвала больше петь по-русски на «Евровидении». «Люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с песней на русском языке. Восемнадцать лет назад «Тату» были на евровизионной сцене и пели по-русски. Так что я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски», – заявила певица, по-русски признавшись России в любви на англоязычной конференции. «Я хочу, чтобы мы больше пели на русском языке, потому что русский язык прекрасен, он невероятный», – добавила она.