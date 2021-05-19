Беллу Хадид обвинили в ненависти к евреям

Митинг прошёл в Бруклине. Модель была замечена на шествии. Она шла с флагом Палестины. Также в сети появились видео с митинга, на котором слышно, как в знак поддержки американцы поют песню со словами о свободе страны. Хадид также опубликовала пост с поддержкой палестинцев.