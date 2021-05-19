Беллу Хадид обвинили в ненависти к евреям

Известную модель Беллу Хадид
обвинили в ненависти к еврейскому народу из-за публикации в личном Инстаграм-аккаунте кадров с пикета в поддержку палестинцев. Об этом сообщает портал
News.ru.
Митинг прошёл в Бруклине. Модель была замечена на шествии. Она шла с флагом Палестины. Также в сети появились видео с митинга, на котором слышно, как в знак поддержки американцы поют песню со словами о свободе страны. Хадид также опубликовала пост с поддержкой палестинцев.
Однако жителям Израиля это не понравилось. Они обвинили звезду в антисемитизме. Об этом некоторые жители Израиля написали в твиттере
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«Когда такие знаменитости, как @BellaHadid, выступают за выброс евреев в море, они выступают за уничтожение еврейского государства. Это не должно быть израильско-палестинским вопросом. Это должно быть проблемой людей. Тебе должно быть стыдно», - пишут израильтяне.
«Рамблер» ранее писал, что Путин воззвал прекратить войну между Израилем и Палестиной.
«Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей», — отметил российский президент.
По последним данным, в Израиле погибли 10 человек, сотни пострадали. В Палестине погибли более 200 человек, около 1,3 тысячи пострадали.