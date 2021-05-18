Садальский сообщил о скорой свадьбе с Максаковой

Актеры Стас Садальский Людмила Максакова могут вскоре стать мужем и женой. Как рассказал 69-летний Садальский, недавно он получил от 80-летней Максаковой предложение руки и сердца.

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Как пишет « Собеседник », Стас уже сообщил о грядущей свадьбе дочери невесты, певице Марии Максаковой

«Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение», - заявил он Марии.

Максакова-младшая назвала новость неожиданной и отметила, что собирается «присмотреться» к отношениям матери с Садальским.

Как писал «Рамблер», Стаса Садальского и Людмилу Максакову связывает давняя дружба. Людмила Максакова была замужем дважды. Ее первым супругом был художник Феликс-Лев Збарский, в браке с которым у артистки родился сын Максим. Вторым мужем Максаковой стал Петер Андреас Игенбергс. В этом союзе у актрисы родилась дочь Мария.