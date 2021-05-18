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Садальский сообщил о скорой свадьбе с Максаковой

Вероника Полынина
13 минут назад
Актеры Стас Садальский и Людмила Максакова могут вскоре стать мужем и женой. Как рассказал 69-летний Садальский, недавно он получил от 80-летней Максаковой предложение руки и сердца.
Садальский сообщил о скорой свадьбе с Максаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пишет «Собеседник», Стас уже сообщил о грядущей свадьбе дочери невесты, певице Марии Максаковой.
«Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение», - заявил он Марии.
Максакова-младшая назвала новость неожиданной и отметила, что собирается «присмотреться» к отношениям матери с Садальским.
Как писал «Рамблер», Стаса Садальского и Людмилу Максакову связывает давняя дружба. Людмила Максакова была замужем дважды. Ее первым супругом был художник Феликс-Лев Збарский, в браке с которым у артистки родился сын Максим. Вторым мужем Максаковой стал Петер Андреас Игенбергс. В этом союзе у актрисы родилась дочь Мария.
В 1970-х Садальский был женат на гражданке Финляндии, она была старше него на 15 лет. После рождения дочери в 1975 году супруга Садальского уехала в Финляндию, с дочерью он почти не общался.
Шоу-бизнес,Стас Садальский,Мария Максакова-Игенбергс,Людмила Максакова,ИД "Собеседник",
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