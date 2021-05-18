Лазарев приехал на «Евровидение» ради Манижи

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По словам Лазарева, его в Нидерланды пригласили организаторы конкурса — он выступит на онлайн-шоу в Eurovision Village.

«Ну, и, конечно же, [приехал] чтобы поддержать нашу Манижу, а также Филиппа Киркорова и его Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой. Желаю всем участникам удачи!» — написал он в Instagarm.

До этого Лазарев сомневался, что европейская аудитория сможет понять исполненную на русском языке песню, и предсказывал, что из-за этого она получит меньше баллов.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.