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Лазарев приехал на «Евровидение» поддержать Манижу после критики ее песни

Газета.Ru
1 час назад
Поп-исполнитель Сергей Лазарев, ранее критиковавший выбранную Манижей Сангин (Manizha) для «Евровидения» песню, приехал в Роттердам поддержать ее.
Лазарев приехал на «Евровидение» ради Манижи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Лазарева, его в Нидерланды пригласили организаторы конкурса — он выступит на онлайн-шоу в Eurovision Village.
«Ну, и, конечно же, [приехал] чтобы поддержать нашу Манижу, а также Филиппа Киркорова и его Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой. Желаю всем участникам удачи!» — написал он в Instagarm.
До этого Лазарев сомневался, что европейская аудитория сможет понять исполненную на русском языке песню, и предсказывал, что из-за этого она получит меньше баллов.
Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Ранее литовский участник «Евровидения» оценил песню Манижи. Cолист группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс сказал, что песня ему понравилась.
Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Филипп Киркоров,Нидерланды,Роттердам,
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