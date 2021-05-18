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Шепелев назвал «омерзительным» увольнение Гейтса после служебного романа

News.ru
1 час назад
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев назвал омерзительным увольнение Билла Гейтса из правления компании Microsoft после служебного романа с подчинённой. Такое решение принял совет директоров, посчитавший подобные отношения неподобающими. По мнению журналиста, теперь влиятельного или публичного человека можно изгнать из собственной фирмы по «голословным, бездоказательным обвинениям». Об этом журналист написал в сторис своей страницы в Instagram.
Шепелев осудил увольнение Гейтса из-за служебного романа
Фото: facebook.com/dmitry.shepelev.7facebook.com/dmitry.shepelev.7
Мне категорически не нравится, что по законам новой этики любого публичного или влиятельного человека можно изгнать даже из собственной компании по голословным, бездоказательным обвинениям. Это омерзительно, — считает Шепелев.
В ходе расследования похождений Гейтса, датированных 2000 годом, ряд топ-менеджеров пришли к выводу, что Гейтсу не место на посту руководителя IT-гиганта, основанного им же. В правлении не желали, чтобы корпорацию возглавлял человек, замешанный в щекотливой ситуации, на фоне громкого движения MeToo. Представитель Гейтса заявила, что решение покинуть компанию не было связано с описанными событиями. О
снователь Microsoft заявлял о желании заниматься исключительно благотворительными проектами ещё несколькими годами ранее. Однако она подтвердила, что у Гейтса действительно были отношения «почти 20 лет назад», которые закончились «мирно».
Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Шепелев, ставший отцом во второй раз, рассказал в Instagram, что его возлюбленная архитектор Екатерина Тулупова предложила новую концепцию воспитания детей. Свои размышления Шепелев сопроводил фотографией, на которой он позирует с коляской и широко улыбается.
Шоу-бизнес,Екатерина Тулупова,Билл Гейтс,Дмитрий Шепелев,Microsoft,
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