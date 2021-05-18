Шепелев осудил увольнение Гейтса из-за служебного романа

В ходе расследования похождений Гейтса, датированных 2000 годом, ряд топ-менеджеров пришли к выводу, что Гейтсу не место на посту руководителя IT-гиганта, основанного им же. В правлении не желали, чтобы корпорацию возглавлял человек, замешанный в щекотливой ситуации, на фоне громкого движения MeToo. Представитель Гейтса заявила, что решение покинуть компанию не было связано с описанными событиями. О
снователь Microsoft заявлял о желании заниматься исключительно благотворительными проектами ещё несколькими годами ранее. Однако она подтвердила, что у Гейтса действительно были отношения «почти 20 лет назад», которые закончились «мирно».
Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Шепелев, ставший отцом во второй раз, рассказал в Instagram, что его возлюбленная архитектор Екатерина Тулупова
предложила новую концепцию воспитания детей. Свои размышления Шепелев сопроводил фотографией, на которой он позирует с коляской и широко улыбается.