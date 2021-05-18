Ведущий «60 минут» пообещал бороться за рост зарплат и пенсий

Журналист также предлагает освободить на год от налогов малый и средний бизнес. Многодетным же семьям надо дать бессрочные льготы по ипотеке.

Как сообщалось ранее, желание стать кандидатом в нижнюю палату изъявили более 7,6 тысячи человек, из которых 48% беспартийные. В их числе как медийные персонажи — спортсмены, артисты и телеведущие, которых, как сообщалось ранее, собираются «отсеять» от сентябрьских выборов, — так и привычные партбюрократы с миллионерами.