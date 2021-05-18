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Муж Скабеевой пообещал бороться за увеличение зарплат и пенсий в ГД

News.ru
34 минуты назад
Евгений Попов, который ведёт программу «60 минут» на телеканале «Россия 1», обещает бороться за увеличение зарплат и пенсий, если его выберут депутатом Госдумы. Журналист объявил о намерении баллотироваться на выборы, заявление прозвучало в видеообращении Попова на сайте праймериз «Единой России».
Ведущий «60 минут» пообещал бороться за рост зарплат и пенсий
Фото: Кадр из программы "60 минут"Кадр из программы "60 минут"
Муж Ольги Скабеевой, своей соведущей, считает, что стране нужен национальный проект «Борьба с бедностью». Он должен включать ряд мер, таких, как двукратное повышение МРОТ, индексацию пенсий работающим пенсионерам с возвратом им средств, потерянных за последние годы.
Предлагаю установить пенсии в размере 70% от заработной платы, — заявил Попов.
Журналист также предлагает освободить на год от налогов малый и средний бизнес. Многодетным же семьям надо дать бессрочные льготы по ипотеке.
Попов намерен избираться по одномандатному округу на Западе Москвы, это скорее всего Кунцево, депутатом в ГД от которого сейчас является Вячеслав Лысаков.
Как сообщалось ранее, желание стать кандидатом в нижнюю палату изъявили более 7,6 тысячи человек, из которых 48% беспартийные. В их числе как медийные персонажи — спортсмены, артисты и телеведущие, которых, как сообщалось ранее, собираются «отсеять» от сентябрьских выборов, — так и привычные партбюрократы с миллионерами.
Шоу-бизнес,Общество,Ольга Скабеева,Вячеслав Лысаков,Евгений Попов,Единая Россия,Госдума,
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