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Певица Ариана Гранде тайно вышла замуж

News.ruиещё 9
3 часа назад
Американская певица Ариана Гранде втихую вышла замуж в минувшие выходные. Избранником звезды стал агент по недвижимости Далтон Гомес, передаёт TMZ ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ариана Гранде тайно вышла замуж
Фото: ReutersReuters
Свадьба состоялась в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. По данным источника, на церемонии были только самые близкие. В списке приглашённых на свадьбу знаменитости оказались родственники и ближайшее друзья: всего менее 20 человек. Традиционную церемонию пара решила не проводить: Ариана и Далтон неформально сказали своё «я». Мама певицы, Джоан, судя по всему, без ума от избранника дочери и безоговорочно дала своё согласие на свадьбу.
Я так рада приветствовать Далтона Гомеса в нашей семье! Ариана, я так сильно люблю тебя и Далтона! Желаю счастья! Ура! — сказала она.
В декабре прошлого года Ариана Гранде сообщила в Instagram о помолвке со своим бойфрендом. Певица опубликовала фотографию с кольцом на пальце. «Навсегда и дольше», — подписала она фото.
Ранее сообщалось, что певица Азиза 10 апреля, в день своего 57-летия, согласилась выйти замуж за 40-летнего итальянца Александро Лортэ. Сейчас влюблённые готовят свадебное торжество, на организацию которого они хотят потратить порядка 15 млн рублей.
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