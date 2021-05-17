В Майами скучно: сын Королевой вернулся из США

По его словам, в Майами скучно и «вся жизнь протекает очень медленно». Молодой человек отметил, что ему не понравились жаркий климат и постоянная влажность. К недостаткам Архип добавил менталитет американцев.

В апреле Наташа Королёва прокомментировала ситуацию с изменами своего супруга Тарзана. По её словам, сейчас она старается во всём помогать в первую очередь своему 17-летнему сыну Архипу, «суды только начинаются. В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и так же легко потерять. Все ситуации надо за семейным столом проговаривать».