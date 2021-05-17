«Встретил Аню в храме»: Корчевников рассказал о бывшей жене

Телеведущий Борис Корчевников
впервые рассказал об актрисе Анне-Сесиль Свердловой, с которой он тайно сочетался браком. Звёзды познакомились в храме, пишет Tele.ru.
Фото: Борис Корчевников/facebook.comБорис Корчевников/facebook.com
Журналист и актриса прожили вместе восемь лет, а потом тихо развелись по неизвестной причине. При этом они смогли сохранить тёплые отношения. Сам Корчевников всегда вспоминает бывшую жену с большой любовью.
Я встретил Аню в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви. Это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому, — поделился телеведущий.
Он также признался, что очень любит свою работу и поэтому почти всегда занят только ей, а на поиски любви у него почти не остаётся времени.
Много раз замечал: когда она занимает первое место в жизни, то рушится всё остальное, — отметил Корчевников.
Ранее Корчевников дал повод поклонникам подозревать роман между ним и звездой сериала «Склифосовский» Евгенией Лютой. Актриса в свой 41 год уже пережила три неудачных брака, воспитывает двух сыновей и не теряет надежды встретить свой идеал.