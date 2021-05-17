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Сергея Лазарева заметили в аэропорту Амстердама
ТК «Звезда»
и
ещё 1
2 часа назад
В
Роттердам
, где проходит международный конкурс эстрадной песни «Евровидение-2021», прилетел российский певец
Сергей Лазарев
. На видео, оказавшемся в распоряжении «Звезды», артист находится в аэропорту с чемоданом.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Как сообщалось ранее в СМИ, он отправился в Нидерланды, чтобы выступить по приглашению организаторов конкурса, а также поддержать певицу Manizha, которая выступит в этом году от России.
Напомним, что Лазарев уже два раза представлял нашу страну на «Евровидении» - в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве. Оба раза артист занял третье место.
«Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили ранее организаторы, конкурс пройдет в офлайн-формате.
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