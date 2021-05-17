Лазарева заметили в аэропорту Амстердама

Роттердам , где проходит международный конкурс эстрадной песни «Евровидение-2021», прилетел российский певец Сергей Лазарев . На видео, оказавшемся в распоряжении «Звезды», артист находится в аэропорту с чемоданом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщалось ранее в СМИ, он отправился в Нидерланды, чтобы выступить по приглашению организаторов конкурса, а также поддержать певицу Manizha, которая выступит в этом году от России.

Напомним, что Лазарев уже два раза представлял нашу страну на «Евровидении» - в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве. Оба раза артист занял третье место.