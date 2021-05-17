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Вера Брежнева с младшей дочерью и мамой отдыхает в Италии

Letidor.ru
23 минуты назад
Они приехали в свой любимый курортный город.
Известная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева с мамой и младшей дочерью отправилась в путешествие. Звездная семья отдыхает в Италии. Они приехали в свой любимый город — Форте-дей-Марми. Артистка поделилась в личном блоге яркими фото и видео. Вера Брежнева рассказала, что на протяжении 8 лет каждое лето прилетала с семьей на знаменитый курорт. Однако пандемия коронавируса нарушила их традицию. Поэтому певица, ее мама и 11-летняя Сара вдвойне счастливы, что вновь отдыхают в любимом месте.
К слову, маме артистки 68 лет. Поклонники Веры Брежневой восхищаются красотой и стройностью женщины. Звезда признается, что хочет также выглядеть в зрелые годы.
Напомним, певица — дважды мама. Отцом старшей дочери знаменитости является Виталий Войченко. По некоторым данным, в последние годы Соня ограничила общение с папой. И его фамилию она не носит. К слову, девушка живет и учится в США. В 2019 году дочь певицы поступила в гуманитарный колледж Уиттьер.
А Сара появилась на свет в браке артистки с бизнесменом Михаилом Киперманом. В 2012 году супруги развелись. Сейчас Вера Брежнева замужем за композитором Константином Меладзе. Их свадьба состоялась в 2015 году в Италии.
Шоу-бизнес,Видео,Константин Меладзе,Вера Брежнева,Италия,
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