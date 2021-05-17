Известная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева
с мамой и младшей дочерью отправилась в путешествие. Звездная семья отдыхает в Италии
. Они приехали в свой любимый город — Форте-дей-Марми. Артистка поделилась в личном блоге яркими фото и видео. Вера Брежнева рассказала, что на протяжении 8 лет каждое лето прилетала с семьей на знаменитый курорт. Однако пандемия коронавируса нарушила их традицию. Поэтому певица, ее мама и 11-летняя Сара вдвойне счастливы, что вновь отдыхают в любимом месте.