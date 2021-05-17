К слову, маме артистки 68 лет. Поклонники Веры Брежневой восхищаются красотой и стройностью женщины. Звезда признается, что хочет также выглядеть в зрелые годы.

Напомним, певица — дважды мама. Отцом старшей дочери знаменитости является Виталий Войченко. По некоторым данным, в последние годы Соня ограничила общение с папой. И его фамилию она не носит. К слову, девушка живет и учится в США. В 2019 году дочь певицы поступила в гуманитарный колледж Уиттьер.