"Танцуешь плохо": Меладзе снова обвинили в домогательствах

Фото: Рамблер Рамблер

Меладзе, как сообщал «Рамблер», — продюсер группы «ВИА Гра». Найник была участницей коллектива в 2002 году. Она пришла на замену Надежде Грановской , которая готовилась рожать. В том же году Найник покинула «ВИА Гру» по той причине, что продюсеры сочли, что в ней нет места двум брюнеткам.

Вчера певица приняла участие в новом эпизоде шоу «Звезды сошлись». Он был посвящен жертвам секс-домогательств.

В ходе него Найник рассказала, что до нее домогался Меладзе. Она сообщила, что в свое время восхищалась им, смотрела как кролик на удава. Однако в какой-то момент ее встревожило то, как тот не по-отечески приобнял ее 23-летнюю при прощании. Это заставило ее очень напрячься.

Некоторое время спустя Меладзе стал писать ей, а еще позже вызвал на ковер и сообщил о недовольстве ее работой.

«Ну что делать-то с тобой? Что-то не очень у нас с тобой, танцуешь плохо», — сказал он.