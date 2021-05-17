"Танцуешь плохо": Меладзе снова обвинили в домогательствах

Меладзе, как сообщал «Рамблер», — продюсер группы «ВИА Гра». Найник была участницей коллектива в 2002 году. Она пришла на замену Надежде Грановской
, которая готовилась рожать. В том же году Найник покинула «ВИА Гру» по той причине, что продюсеры сочли, что в ней нет места двум брюнеткам.
Вчера певица приняла участие в новом эпизоде шоу «Звезды сошлись». Он был посвящен жертвам секс-домогательств.
В ходе него Найник рассказала, что до нее домогался Меладзе. Она сообщила, что в свое время восхищалась им, смотрела как кролик на удава. Однако в какой-то момент ее встревожило то, как тот не по-отечески приобнял ее 23-летнюю при прощании. Это заставило ее очень напрячься.
Некоторое время спустя Меладзе стал писать ей, а еще позже вызвал на ковер и сообщил о недовольстве ее работой.
«Ну что делать-то с тобой? Что-то не очень у нас с тобой, танцуешь плохо», — сказал он.
После этого продюсер посадил Найник к себе на колени и стал хватать за нижнюю часть бедра. Певица рассказала, что в тот момент ее скукожило, она не знала, как вести себя, но в какой-то момент смогла аккуратно отстраниться. Полгода спустя Найник ушла из «ВИА Гры», а Меладзе впоследствии называл ее профессионально непригодной.