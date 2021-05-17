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Волочковой советуют заняться садоводством

Вести Подмосковья
32 минуты назад
Среди комментаторов в микроблоге Анастасии Волочковой есть немало советчиков. Одни из них знают все тонкости балета, другие являются экспертами в области моды и стиля. Есть косметологи, спортсмены, просто успешные в личной и повседневной жизни люди. Теперь среди тех, кто смотрит Инстаграм Волочковой, появились садоводы.
Волочковой посоветовали заняться садоводством
Фото: InstagramInstagram
Эта категория комментаторов оценила экстерьер дома балерины и пришла к выводу, что Волочковой стоит взять грабли и лопату, чтобы облагородить сад цветами. Якобы зелень стоит разбавить яркими красками. В саду Волочковой эффектно бы смотрелись гортензии.
Артистке советуют заняться садом самой - вдруг это у нее получится лучше, чем балет. Есть и те, кто рекомендует нанять специалиста. Скорее всего, у Волочковой уже есть садовник. Вряд ли балерина или ее домработница Лола сами занимаются подрезкой кустов. У Лолы много дел: она готовит и моет огромные лестницы в доме балерины. Волочкова репетирует свои спектакли и парится в бане - тут не до кустов и гортензий.
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