Волочковой посоветовали заняться садоводством

Среди комментаторов в микроблоге Анастасии Волочковой есть немало советчиков. Одни из них знают все тонкости балета, другие являются экспертами в области моды и стиля. Есть косметологи, спортсмены, просто успешные в личной и повседневной жизни люди. Теперь среди тех, кто смотрит Инстаграм Волочковой, появились садоводы.

Артистке советуют заняться садом самой - вдруг это у нее получится лучше, чем балет. Есть и те, кто рекомендует нанять специалиста. Скорее всего, у Волочковой уже есть садовник. Вряд ли балерина или ее домработница Лола сами занимаются подрезкой кустов. У Лолы много дел: она готовит и моет огромные лестницы в доме балерины. Волочкова репетирует свои спектакли и парится в бане - тут не до кустов и гортензий.