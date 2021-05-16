Развода не будет: Успенская боится огорчить дочь

Только что завершились судебные баталии по разделу имущества между королевой русского шансона Любовью Успенской и ее уехавшим в Соединенные Штаты супругом Александром Плаксиным

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Каждый тянул одеяло на себя, в результате адвокаты сторон отчитались оба-двое, что их клиенты выиграли эту тяжбу. Дело запутанное.

Но инициатором иска о выделении ему доли имущества был все же Плаксин.

Успенская была глубоко возмущена и его намерениями и теми сведениями, что вскрылись в процессе судебного разбирательства. Она настаивала на разводе

«Он 30 лет меня использовал, его не волновало ни мое здоровье, ничего»,- приводит слова певицы Экспресс Газета.

Однако СМИ стало известно, что Любовь Залмановна передумала оформлять развод с Плаксиным.

Коллеги и друзья не могут понять причины перемен – супруги давно не живут вместе, более того, по словам Успенской, еще до отъезда ее супруг скверно с ней обращался и жил за ее счет.

Официальную версию озвучили адвокаты звезды. Они утверждают, что артистка опасается, чтобы развод родителей не повлиял на расшатанную психику их дочери Татьяны, которая только что лечилась от наркотической зависимости.

Как ранее писал «Рамблер»,Любовь Успенская выиграла дело против мужа Александр Плаксина о разделе имущества.

Подробности рассказала адвокат певицы Елена Сенина. По ее словам, супруг Успенской остался в невыигрышном положении.