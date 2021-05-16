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Младшая дочь Данко попала в реанимацию

Ирина Лебедева
57 минут назад
Младшая дочь певца Данко – инвалид, у нее детский церебральный паралич.
Младшая дочь Данко попала в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сейчас девочка госпитализирована с общей интоксикацией организма, которая произошла из-за восходящей инфекции мочевыводящих путей.
Мама Агаты, Наталия Устюменко, написала об этой беде в инстаграме, попросив молиться за ребенка.
Состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжелое.
Несколькими страничками ранее Наталия обращалась к подписчикам с просьбой о помощи на реабилитацию Агаты.
Малышке нужно было пройти очередной курс реабилитации.
Александр Фадеев (известный под псевдонимом Данко) и его новая подруга Мария Силуянова тем временем приобрели дом в Крыму.
Как ранее писал «Рамблер», Мария Силуянова, возлюбленная российского певца Данко, рассказала об изменах артиста с исполнительницей Лолитой Милявской.
По словам Силуяновой, Данко изменял с Лолитой своей предыдущей возлюбленной модели Наталье Устюменко, с которой прожил в гражданском браке около 15 лет.
Шоу-бизнес,Наталья Устюменко,Александр Фадеев,Лолита Милявская,
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