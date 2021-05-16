Младшая дочь Данко попала в реанимацию

Младшая дочь певца Данко – инвалид, у нее детский церебральный паралич.
Сейчас девочка госпитализирована с общей интоксикацией организма, которая произошла из-за восходящей инфекции мочевыводящих путей.
Мама Агаты, Наталия Устюменко, написала об этой беде в инстаграме, попросив молиться за ребенка.
Состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжелое.
Несколькими страничками ранее Наталия обращалась к подписчикам с просьбой о помощи на реабилитацию Агаты.
Малышке нужно было пройти очередной курс реабилитации.
Александр Фадеев
(известный под псевдонимом Данко) и его новая подруга Мария Силуянова тем временем приобрели дом в Крыму.
Как ранее писал
«Рамблер», Мария Силуянова, возлюбленная российского певца Данко, рассказала об изменах артиста с исполнительницей Лолитой Милявской
.
По словам Силуяновой, Данко изменял с Лолитой своей предыдущей возлюбленной модели Наталье Устюменко
, с которой прожил в гражданском браке около 15 лет.