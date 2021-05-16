Младшая дочь Данко попала в реанимацию

Младшая дочь певца Данко – инвалид, у нее детский церебральный паралич.

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Сейчас девочка госпитализирована с общей интоксикацией организма, которая произошла из-за восходящей инфекции мочевыводящих путей.

Мама Агаты, Наталия Устюменко, написала об этой беде в инстаграме, попросив молиться за ребенка.

Состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжелое.

Несколькими страничками ранее Наталия обращалась к подписчикам с просьбой о помощи на реабилитацию Агаты.

Малышке нужно было пройти очередной курс реабилитации.

Александр Фадеев (известный под псевдонимом Данко) и его новая подруга Мария Силуянова тем временем приобрели дом в Крыму.

Как ранее писал «Рамблер», Мария Силуянова, возлюбленная российского певца Данко, рассказала об изменах артиста с исполнительницей Лолитой Милявской