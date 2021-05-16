У потерявшей сына Рязановой неожиданно нашлись наследники

Актриса Раиса Рязанова в прошлом году потеряла единственного сына, и из близких людей, казалось, у нее остался лишь внук.

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Однако сотрудники шоу Секрет на миллион» разыскали сразу нескольких кровных родственников актрисы.

В свое время отец актрисы, Иван Улыбышев, который жил в Тамбовской области , в годы войны был отправлен в командировку в Казахстан . Там он встретил будущую маму Раисы.

Но после рождения девочки Улыбышев вернулся к законной семье, хотя наличие ребенка на стороне никогда не скрывал.

Но и общения у Раисы с ним и сводными сестрами и братьями не было. Если биологического отца она и видела пару раз в жизни, то прочих родственников – никогда.

Телевизионщики нашли родню Рязановой. Анализ ДНК подтвердил их родство.

Как оказалось, в Мичуринске (Тамбовская область) живет целый клан ее сестер, братьев и их младшего поколения.

Народная артистка была счастлива обрести семью и искренне благодарила сотрудников канала за такой подарок.

«Вы подарили не миллион, это просто жизнь моя дальнейшая. Мне надо прожить еще 77 лет, чтобы все это воспринять, очухаться. Потому что это другое состояние, мое личное. Это сценарий надо писать, потому что такого не бывает», — цитирует слова 76-летней Рязановой Экспресс Газета.

Как ранее сообщал «Рамблер», мать отказывалась рассказывать Раисе Рязановой об отце. По этой причине звезда не могла выяснить, где он был похоронен.