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«Помолитесь за здоровье»: дочка певца Данко попала в реанимацию

РИА "ФедералПресс"иещё 2
1 час назад
Семилетняя дочка певца Данко, исполнителя хита «Снегом стать», Агата находится в реанимации. У девочки, страдающей ДЦП, обнаружили инфекцию мочевыводящих путей. О здоровье ребенка в «Инстаграме» рассказала ее мама Наталия Устюменко.
Страдающая ДЦП дочь Данко попала в реанимацию
Фото: ТАССТАСС
«Агушенька в реанимации в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день выявляют восходящую инфекцию мочевыводящих путей, в связи с чем произошла интоксикация организма. Всех прошу молитв за здоровье Агафьи!» – написала Наталия.
Подписчики желают девочке скорейшего выздоровления: «Господи, помоги малышке! У нее сильная мама!», «Наташа, пусть Бог поможет Агате. За что девочке такие испытания?!», «Солнышко, поправляйся, пусть все будет хорошо!».
Причиной инфекции Наталия считает беспечность родителей особых детей, находившихся в том же реабилитационном центре, что и Агата. По ее словам, многие взрослые не надевают на детей подгузники, отправляясь в бассейн. В итоге дети испражняются в воду, что приводит к развитию инфекций.
«Такое уже не впервые! Это ведь надо как-то наказывать!» – жалуется Устюменко.
У Наталии и Данко две дочери: старшей, Софье, 17 лет, младшей, Агате, – семь. Певец самоустранился из их жизни. В одном из интервью он заявил, что дети «портят ему жизнь» и карьеру, пишет портал «7 дней». Алименты он также не платит, поскольку якобы не имеет доходов.
В «Инстаграме» Устюменко писала, что они расстались с Данко в 2017 году. Женщина призналась, что не хотела бы больше видеть певца.
Шоу-бизнес,журнал "7 Дней",
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