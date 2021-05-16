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Юрист оценил шансы Юрия Лозы в судебной тяжбе с Первым каналом

Lenta.ru
23 минуты назад
Юрист, специалист по авторскому праву Илья Коротихин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил шансы певца Юрия Лозы в судебной тяжбе с Первым каналом по иску, поданному в суд из-за использования кавера на его песню «Плот» в телешоу «Голос».
Лоза против Первого канала: юрист оценил шансы певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Коротихин обратил внимание, что по факту Первый канал формально не нарушил авторских прав Лозы, поскольку на шоу звучит не сама песня исполнителя, а только пародия на нее.
«Вместе с тем само по себе понятие авторских прав тоже нельзя вычеркивать из уравнения. В этой связи Лоза действительно вправе просить, чтобы его композицию убрали из выпуска передачи», — заметил специалист.
Говоря о возможной компенсации, юрист предположил, что стороны «договорятся о какой-нибудь цифре, которая их устроит», и на этом спор будет исчерпан. Он считает, что в данном случае речь о миллионах рублей не идет.
Оценивая ситуацию в целом, Коротихин допустил, что певец попросту «нашел повод, чтобы закуситься» с Первым каналом.
«Сам Лоза в свое время говорил: "Плот маленький, бабло большое"», —напомнил Коротихин.
15 мая стало известно, что Лоза подал иск к Первому каналу, обвинив ответчика в нарушении его прав на песню «Плот». Композиция была использована в выпуске программы «Голос» в октябре 2020 года. Отмечалось, что певец потребовал взыскать с телеканала четыре миллиона рублей за авторские права и миллион за моральный вред.
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