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Кабо отсудила квартиру у бывшего супруга

Ирина Лебедева
30 минут назад
Недавно Ольга Кабо выиграла судебную тяжбу у своего бывшего супруга.
Кабо отсудила квартиру у бывшего супруга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О разводе актрисы с разорившимся бизнесменом Николаем Разгуляевым стало известно осенью. Пара была вместе 11 лет.
Также в СМИ появилась информация о том, что у Разгуляева огромные долги.
После того, как ее экс-мужа признали банкротом, Кабо имела все шансы лишиться квартиры в Москве, поскольку недвижимость была приобретена в браке.
И это несмотря на то что приобретались апартаменты на деньги артистки и ее взрослой дочери, и то,что Ольга до сих пор выплачивает ипотеку.
Но, к счастью, Кабо удалось оставить спорное жилье за собой.
«Я принимаю жизнь со всеми ее красками и на сегодняшний день наслаждаюсь тем, что я свободна. Поэтому не думаю о том, чтобы возложить на себя бремя брака», - приводит ее слова «Собеседник».
Как ранее писал «Рамблер», перед разводом в подмосковном арбитражном суде Разгуляев был признан банкротом.
Причем иск о признании несостоятельности он подал сам.
Шоу-бизнес,Николай Разгуляев,Ольга Кабо,ИД "Собеседник",
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