Кабо отсудила квартиру у бывшего супруга

Недавно Ольга Кабо выиграла судебную тяжбу у своего бывшего супруга.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О разводе актрисы с разорившимся бизнесменом Николаем Разгуляевым стало известно осенью. Пара была вместе 11 лет.

Также в СМИ появилась информация о том, что у Разгуляева огромные долги.

После того, как ее экс-мужа признали банкротом, Кабо имела все шансы лишиться квартиры в Москве, поскольку недвижимость была приобретена в браке.

И это несмотря на то что приобретались апартаменты на деньги артистки и ее взрослой дочери, и то,что Ольга до сих пор выплачивает ипотеку.

Но, к счастью, Кабо удалось оставить спорное жилье за собой.

«Я принимаю жизнь со всеми ее красками и на сегодняшний день наслаждаюсь тем, что я свободна. Поэтому не думаю о том, чтобы возложить на себя бремя брака», - приводит ее слова «Собеседник».