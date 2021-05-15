В жизни Успенской началась светлая полоса

Певица разместила в инстаграме совместную фотографию с дочерью и сопроводила ее жизнеутверждающим постом в микроблоге.

И в то же время не особенно доверяют Татьяне Плаксиной, которая совсем недавно обвиняла мать во всех смертных грехах и только что принимала сторону отца.