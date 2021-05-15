В жизни Успенской началась светлая полоса

Любовь Успенская
сообщила в инстаграме, что основные неприятности у нее остались позади.
Речь идет о долгой тяжбе за имущество с ее супругом Александром Плаксиным
и конфликте с дочерью Татьяной.
Певица разместила в инстаграме совместную фотографию с дочерью и сопроводила ее жизнеутверждающим постом в микроблоге.
«Всегда слышала, что о Мае месяце в народе отзывались сомнительно. В мае, говорят - маяться.
Я же всегда любила это месяц, как минимум за то, что в мае расцветает моя любимая сирень.
Но в этом году май я полюбила ещё больше. В этом году он принёс мне невероятно хорошие новости.
Закончились суды, вынесено решение. Я могу спокойно дышать, творить, петь и просто жить. Справедливость восторжествовала!
Но, главное счастье, что рядом моя единственная, любимая и неповторимая!»
Фолловеры рады за королеву русского шансона.
«Люба, Вы столько вы страдали, пусть теперь все у вас будет просто замечательно! Всего Вам доброго!»
И в то же время не особенно доверяют Татьяне Плаксиной, которая совсем недавно обвиняла мать во всех смертных грехах и только что принимала сторону отца.
«Это начало испытаний и все мы понимаем закончились у доченьки деньги, надоела она своим бездельем всем, вот она и приехала к маме».
Как ранее сообщал
«Рамблер», Любовь Успенская выиграла дело против мужа Александр Плаксина о разделе имущества.
Подробности рассказала адвокат певицы Елена Сенина. По ее словам, супруг Успенской остался в невыигрышном положении.
Несмотря на то, что Александр получил долю квартиры, машиноместа, часть дома и земельного участка, он не может распоряжаться имуществом по своему усмотрению.