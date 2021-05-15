Варнава, сообщила, что «закончила с эскортницами»

Екатерина Варнава в эфире «Камеди Клаб» на ТНТ объяснила, почему в свое время ушла из шоу «Comedy Woman», где часто изображала не обремененных правилами морали барышень, - рассказывает teleprogramma.pro.

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«Так случилось в моей жизни, что «Comedy Woman» закончился. И началась в моей жизни эпопея с животными. Я закончила с проститутками и эскортницами. И теперь я перешла на животных», - пошутила Варнава.

Дело в том, что сейчас она занята в спектакле «Бульба. Пир», где играет собаку.

Харламов же предложил свою версию, напомнив, что Екатерина принимала участие в съемках шоу «Орел и решка» и прожила несколько дней в доме колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

«Катя, я знаю, почему тебя понесло в эту сторону», - сказал он.

«А я думаю, откуда у нее столько энергии», - добавил он.

Варнава в долгу не осталась.

«Я все выпила пока вы так долго говорили с армянами и грузинами. У вас на один столик ушел час времени. Вы бы так в постели, ребята, зажигали», - посмеялась актриса.

Как ранее писал «Рамблер», подписчики набросились на Екатерину Варнаву с обвинениями в том, что она переборщила с «пластикой».