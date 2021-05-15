Рудковскую раскритиковали за обращение с младшим сыном

Манера воспитания детей Яны Рудковской все время подвергается критике.

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Ранее ее осуждали за ту колоссальную нагрузку, которую звездная семья взвалила на их общего сына Сашу Плющенко. В сетях все время пишут о том, что родители лишили ребенка детства.

И вот появился новый повод для обсуждения. Рудковская показала, как она учит ходить малыша Арсения.

«Шустрый малый. Наш «директор-Арсюша» осваивает первые шаги. Ему, кстати, скоро восемь месяцев, и он у нас всех контролирует. Ему надо знать все. Кто пришел, кто ушел, кто что съел и кто что сказал. Очень кого-то всем напоминает», - написала Яна в микроблоге.

На видео показано, как она держит мальчика за руки и несет над полом, а он старается наступать на него ножками.

Пираньи интернета тут же набросились на Рудковскую, обвинив ее в неумении обращаться с младенцем. По их мнению, он рискует вывихнуть руки.

«В этом видео ничего материнского нет, зачем рожать няням?», «Ну мамашка, ручки ребенку оторвет, нельзя такому маленькому ручки так держать».

Разгневанная Яна обрушилась на критикующих ее поведение комментаторов.

«Мне не надо давать советы! У меня это четвертый ребенок! Ок? Если бы я слушала советы, то все мои дети лежали бы с утра до вечера на диванах с телефонами, спасибо! Зато бы я их не мучала и на них не больно было смотреть».

Как ранее сообщал «Рамблер», Рудковская столкнулась в соцсети с резким осуждением после того, как улетела отдыхать, оставив шестимесячного сына в Москве.