В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Старшая дочь Охлобыстина нашла себе мужа из Рязани

Ирина Лебедева
1 час назад
У Ивана Охлобыстина большая семья – две дочери и четыре сына.
Старшая дочь Охлобыстина нашла себе мужа из Рязани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Буквально до последних дней все они жили вместе в загородном доме.
Но вчера старшая дочь Анфиса вышла замуж. Ее супруг Дмитрий родом из Рязани. Предполагается, что в Рязани и будет жить молодая семья.
Как пишет «Комсомольская Правда», свадьба прошла скромно и тихо.
После росписи в Хорошевском загсе столицы молодожены обвенчались в церкви, дабы скрепить свой брак на небесах.
Отмечали торжество в ресторане – тоже спокойно, без скандалов и цыганочки с выходом. Гости поздравляли молодых, желали им счастья и долгой совместной жизни...
Охлобыстин выложил фотоотчет о семейном торжестве на своей страничке в соцсети.
Как ранее писал «Рамблер», Иван Охлобыстин опубликовал в инстаграме в День Победы достаточно провокационный пост. Он написал, что считает Сталина великим человеком.
Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Комсомольская правда,Рязань,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители