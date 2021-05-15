Старшая дочь Охлобыстина нашла себе мужа из Рязани

Буквально до последних дней все они жили вместе в загородном доме.
Но вчера старшая дочь Анфиса вышла замуж. Ее супруг Дмитрий родом из Рязани
. Предполагается, что в Рязани и будет жить молодая семья.
Как пишет
«Комсомольская Правда», свадьба прошла скромно и тихо.
После росписи в Хорошевском загсе столицы молодожены обвенчались в церкви, дабы скрепить свой брак на небесах.
Отмечали торжество в ресторане – тоже спокойно, без скандалов и цыганочки с выходом. Гости поздравляли молодых, желали им счастья и долгой совместной жизни...
Охлобыстин выложил фотоотчет о семейном торжестве на своей страничке в соцсети.
Как ранее писал
«Рамблер», Иван Охлобыстин опубликовал в инстаграме в День Победы достаточно провокационный пост. Он написал, что считает Сталина великим человеком.