Старшая дочь Охлобыстина нашла себе мужа из Рязани

Ивана Охлобыстина большая семья – две дочери и четыре сына.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Буквально до последних дней все они жили вместе в загородном доме.

Но вчера старшая дочь Анфиса вышла замуж. Ее супруг Дмитрий родом из Рязани . Предполагается, что в Рязани и будет жить молодая семья.

Как пишет «Комсомольская Правда», свадьба прошла скромно и тихо.

После росписи в Хорошевском загсе столицы молодожены обвенчались в церкви, дабы скрепить свой брак на небесах.

Отмечали торжество в ресторане – тоже спокойно, без скандалов и цыганочки с выходом. Гости поздравляли молодых, желали им счастья и долгой совместной жизни...