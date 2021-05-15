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Лазарева в соцсетях заговорила об измене

Ирина Лебедева
19 минут назад
Татьяна Лазарева в инстаграме предложила фолловерам послушать разговор об измене и задуматься о природе явления.
Лазарева в соцсетях заговорила об измене
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Измена. Неверность. Предательство. Обман. Кто с этим не сталкивался в жизни? Нет таких.
Нам изменяют, нас предают и обманывают. Или это делаем мы. А ещё бывает, что с нами изменяют, и мы вроде не при делах, но все равно становимся соучастником неверности и лжи.
Любой раскрытый обман заканчивается болью и травмой, которую нужно потом долго лечить. А какую тяжесть несёт нераскрытая тайна... Это же огромный саркофаг, на постройку и удержание которого уходят собственные силы.
Так зачем же мы это делаем? На каком основании мы предаем доверившегося нам человека?», - написала она в микроблоге.
Сама Татьяна с младшей дочерью живет в Испании. А ее супруг Михаил Шац – в Москве. И, хотя официально свою личную жизнь они не комментируют, но раздельно живут уже несколько лет, - информирует «Комсомольская Правда».
Артистка ведет довольно закрытый образ жизни. Отчасти потому, что уже много лет борется с неизлечимой болезнью.
Лазарева страдает язвенным колитом. Это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание, опасное и плохо поддающееся лечению.
Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Лазарева заявила, что сама настояла на том, чтобы переехать в Испанию, где живет с Антониной.
Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Михаил Шац,Комсомольская правда,
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