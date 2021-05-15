Лазарева в соцсетях заговорила об измене

«Измена. Неверность. Предательство. Обман. Кто с этим не сталкивался в жизни? Нет таких.
Нам изменяют, нас предают и обманывают. Или это делаем мы. А ещё бывает, что с нами изменяют, и мы вроде не при делах, но все равно становимся соучастником неверности и лжи.
Любой раскрытый обман заканчивается болью и травмой, которую нужно потом долго лечить. А какую тяжесть несёт нераскрытая тайна... Это же огромный саркофаг, на постройку и удержание которого уходят собственные силы.
Так зачем же мы это делаем? На каком основании мы предаем доверившегося нам человека?», - написала она в микроблоге.